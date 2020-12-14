Son dakika haber: Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör...
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Son dakika haber: Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör...

14.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:36
Son dakika haber: Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada

Gelen son dakika haberlerine göre Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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