Son dakika haber: Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör...
14.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:36
Gelen son dakika haberlerine göre Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan