Son dakika haber: Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler
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Son dakika haber: Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler

Son dakika haberleri: Hakkari'de vatandaşlar, PKK'lı teröristlerin 36 yıl önce Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıyı kınadı.

Son dakika haber: Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler
14.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:12

Hakkari'de vatandaşlar, PKK'lı teröristlerin 36 yıl önce Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıyı kınadı.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.30'da Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği, Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ın şehit düştüğü, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırı, aradan geçen zamana rağmen unutulmadı.

Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen, aralarında Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Şehit ve Gaziler Derneği Şube Başkanı Metin Erden, Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Übeydullah Şen ve vatandaşların bulunduğu kalabalık, PKK'lı teröristlerin ilk saldırısını kınadı.

Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Şen, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ın 36 yıldır yurt içinde ve yurt dışında kan dökmeye devam ettiğini söyledi.

Terör örgütünün kanlı eylemleriyle binlerce kişinin yaşam hakkını elinden aldığını, binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bıraktığını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi ve huzurumuzu bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla biz güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan bölücü terör örgütü PKK, 36 yıldır gerçekleştirdiği saldırılarda başta güvenlik güçleri olmak üzere aralarında bebek, çocuk ve kadınların da olduğu binlerce insanımız yaşamını yitirmiş, şehit olmuştur. Binlerce kişi yaralanmış, gazi olmuştur. Hayatımız boyunca bu terör örgütünün karşısında olacağız. Şehit verdik, gazi olduk ama mücadeleden taviz vermeyeceğiz. Ordumuzun emirleri dahilinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Kararlıyız, bu terörü bitireceğiz. Şemdinli güvenlik korucuları ve halkı olarak terör örgütünü kınıyoruz. Kahrolsun PKK."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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