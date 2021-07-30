Son dakika haber: Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs tutuklandı
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Son dakika haber: Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs tutuklandı

Son dakika haber: Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele konusunda çalışmalarını titizlikle yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çatalağaç köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya finansal destek sağladığı tespit edilen A.E. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs jandarma karakolunda tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.E. cezaevine gönderildi.

Öte yandan A.E.'nin ağabeyi M.Ş.E.'nin ise PKK/KCK'ya yardım ve yataklıktan Şanlıurfa Cezaevinde hükümlü olarak bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber: Terör örgütüne finansal destek sağlayan şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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