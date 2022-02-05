Son dakika haber... Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde Rudaw'ın faaliyetlerini yasakladı
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Son dakika gündem haberi: Terör örgütü YPG/PKK'nın, Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalının Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini yasakladığı bildirildi.
Terör örgütü YPG/ Pkk'nın, Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalının Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini yasakladığı bildirildi.
Rudaw'da yer alan habere göre, terör örgütü YPG/PKK, yayınlarıyla "bölgedeki toplumsal yapıya zarar verdiği" iddiasıyla kanalın çalışmalarını yasakladı.
YPG/PKK, Aralık 2021'de, Rudaw kanalının Kamışlı'daki ofisini basarak 6 çalışanını ve farklı medya organlarına mensup 3 medya mensubunu daha alıkoymuştu.
Bölgedeki muhalif Kürtlerin ofislerine saldıran terör örgütü, medya kuruluşlarının ofislerine de molotofkokteyliyle saldırı düzenlemişti.
Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.