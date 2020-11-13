Son dakika haber... Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor
Son dakika gündem haberine göre Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK'nın, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından birini salıverdiğini açıkladı.
Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK'nın, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından birini salıverdiğini açıkladı.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, alıkoyduğu DEAŞ mensubu teröristleri serbest bırakmayı sürdürüyor.
Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtasının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2 yıl önce YPG/PKK tarafından alıkonulan DEAŞ elebaşlarından ve sözde "halkla ilişkiler bürosu emiri" Eid Abdülhamid el-Deyri serbest bırakıldı.
Söz konusu DEAŞ mensubu teröristin çok sayıda savaş suçuna karıştığı ifade edildi.
Terör örgütü YPG/PKK, geçen ay, terör örgütü DEAŞ işbirlikçisi olduğu tespit edilen 631 kişiyi serbest bırakmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan