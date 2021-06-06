Son dakika haberleri: TEL ABYAD - Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde liselere geçiş sınavı başladı

Son dakika haberler... Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ilçesinde 518 öğrenci liselere geçiş sınavına girdi.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ilçesinde 518 öğrenci liselere geçiş sınavına girdi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağladığı istikrar ve güven ortamı, eğitim öğretim hayatına yansıdı.

Tel Abyad ilçesinde geçen yıl liselere geçiş sınavına 232 öğrenci başvururken, bu yıl yüzde 100'den fazla bir artışla 518 öğrenci liseye geçiş için ter dökecek.

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Mukri Hac İmam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı sayesinde istikrara kavuşan Tel Abyad ilçesinde bir hafta sürecek liselere geçiş sınavlarının başladığını söyledi.

Tel Abyad, Suluk ve Ayn İsa bölgeleri için sınavların iki merkezde yapıldığını belirten Hac İmam, "Öğrencilerin sayısı geçen yıla göre çok arttı. Çok büyük fark var. 2020 yılında 232 öğrenci iken bu yıl 518 öğrenci başvurdu. Bu da bölgedeki güvenin ve istikrarın göstergesi." dedi.

Üniversiteye geçiş sınavları

Üniversiteye geçiş sınavlarının ise sayısal ve sözel bölüm olmak üzere 20 Haziran'da başlayacağını söyleyen Hac İmam," Geçen yıl 200 öğrenci kayıt yaparken, bu yıl 600 öğrenci kayıt yaptı. Sayılar giderek artıyor." ifadesini kullandı.

Tel Abyad'da 282 okulda 30 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Hac İmam, bir sonraki yılda 33 bin 500 öğrenci için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Cdeydde köyünden Muhammed Cuheydim, bugün Arapça dili sınavına girdiğini, iyi hazırlandığı için sınavın kolay geçtiğini belirtti.

Diğer sınavların da iyi geçeceğini ümit eden Cuheydim, "Eğitim durumunun Tel Abyad'da daha iyi olacağını diliyorum. İnşallah burada üniversiteler ve yeni okullar açılır. Gelecekte sağlıkçı olmak istiyorum." şeklide konuştu.

İbrahim Arran da "Sorular benim için kolaydı. Özellikle paragraf soruları. Gözetmenler rahat bir ortam sağladı. Yardımcı oldular. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Ülkede yaşanan savaş yüzünden 4. sınıftan bu yana eğitimden yoksun kaldığını söyleyen Mideyen Buayyer de sınav için iki yıl hazırlık yaptığını belirtti.

Uzun süre eğitim hayatının kesintiye uğramasından dolayı ilk başlarda zorluk çektiğini ifade eden Buayyer, "Ancak pes etmeden tekrar okuma kararı aldım. Lise giriş diplomasını kazandıktan sonra üniversiteye giriş sınavına hazırlanacağım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa