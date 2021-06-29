Son dakika haber... Terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Terör örgütü DHKP/C üyesi olmak suçundan arandığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Terör örgütü DHKP/C üyesi olmak suçundan arandığı gerekçesiyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında firari durumda bulunduğu gerekçesiyle aranan S.Ö. (35), İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ