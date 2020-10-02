Son dakika haber | Terör örgütü üyesi babasının evinde yakalandı
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Son dakika haber | Terör örgütü üyesi babasının evinde yakalandı

02.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:35
Son dakika haber | Terör örgütü üyesi babasının evinde yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu "PKK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan arama kaydı bulunan ve köydeki babasının evinde saklandığı tespit edilen Ö.Ç. jandarma tarafından yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu "PKK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan arama kaydı bulunan ve köydeki babasının evinde saklandığı tespit edilen Ö.Ç. jandarma tarafından yakalandı.

Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar sonucu Mardin'in Ömerli ilçesi Göllü Mahallesi'ndeki babasının evinde saklandığı tespit edilen "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arama kaydı bulunan Ö.Ç. isimli örgüt üyesi jandarmanın eve yaptığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ö.Ç.'nin cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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