Son dakika haber | Terör örgütü üyesi babasının evinde yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu "PKK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan arama kaydı bulunan ve köydeki babasının evinde saklandığı tespit edilen Ö.Ç. jandarma tarafından yakalandı.