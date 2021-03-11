Son dakika haber | Terör örgütü PKK yandaşlarından Sincar'a girmeye çalışan Irak ordusuna taşlı saldırı
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Son dakika haber | Terör örgütü PKK yandaşlarından Sincar'a girmeye çalışan Irak ordusuna taşlı saldırı

11.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:21
Son dakika haber | Terör örgütü PKK yandaşlarından Sincar'a girmeye çalışan Irak ordusuna taşlı saldırı

Gelen son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Sincar ilçesine girmeye çalışan Irak ordusu, terör örgütü PKK yandaşları tarafından engellenerek taşlı saldırıya uğradı.

Irak'ın kuzeyindeki Sincar ilçesine girmeye çalışan Irak ordusu, terör örgütü PKK yandaşları tarafından engellenerek taşlı saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz yıl Bağdat ile Erbil yönetimi arasında Sincar'ın güvenliğini sağlamak amacıyla imzalanan ve terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılmasını içeren Sincar Anlaşması kapsamında bugün Irak ordusu ilçeye girmek istedi. PKK yanlısı Yezidi Hani güçlerine ilçeden çıkması için tanınan sürenin dolmasının ardından Irak ordusu Sincar'a ilerledi. İlçeye girmeye çalışan Irak ordusuna ait askeri araç, terör örgütü yanlıları tarafından engellendi. Yolları lastiklerle kapatan terör örgütü yanlıları, Irak ordusuna ait araçları taşlamaya başladı.

Öte yandan Ekim 2020'de Erbil ve Bağdat yönetimleri arasında, Sincar'da durumun normalleştirmesi amacıyla anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşma, PKK'ın Sincar'ı terk etmeyi reddetmesi nedeniyle henüz uygulanamadı. - NİNOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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