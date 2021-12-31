Son dakika haberleri | Terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL (İHA) - Terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da, "yılbaşı önlemleri" kapsamında düzenlenen operasyonda, eylem arayışında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/ Ypg'li bir terörist Küçükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Baskın yapılan aynı evde, yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine gitme arayışındaki 8 Suriyeli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, "yılbaşı tedbirleri" kapsamında terör örgütlerine karşı yeni bir çalışma gerçekleştiren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/ Ypg'ye mensup Lifan Y. adlı bir teröristin Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a geldiği istihbaratına ulaştı.

Saldırı ve eylem arayışında olabileceği değerlendirilen YPG'li teröristin İstanbul'da izini süren terör polisi, örgüt üyesinin Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisini edindi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen eve önceki gün sabaha karşı operasyon başlatan TEM ekipleri, evde PYD/YPG üyesi Lifan Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Teröristin barındığı adresteki aramalarda, yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları ve buradan da illegal yollarla yurtdışına çıkış arayışında oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan baskında ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan PYD/YPG üyesi Suriyeli Lifan Y. ile yine Suriye uyruklu 8 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Polisteki sorgusu devam eden PKK'nın Suriye uzantısına mensup Lifan Y.'nin Türkiye'deki bağlantıları ve İstanbul'da irtibat kurduğu kişiler çok yönlü olarak araştırılıyor. Yapılacak araştırmaların sonunda Lifan Y.'nin Türkiye'deki faaliyetleri gün yüzüne çıkacak.