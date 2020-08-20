Son dakika haber! Terör örgütü PKK'nın yol kenarına tuzakladığı mayınlar imha edildi Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın vatandaşların kullandığı yol kenarına tuzakladığı 30 DM-11 antipersonel mayınının imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın vatandaşların kullandığı yol kenarına tuzakladığı 30 DM-11 antipersonel mayınının imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre'de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT timlerimizce imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA