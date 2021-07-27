İkna Yoluyla 1 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu
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İkna Yoluyla 1 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu

İkna Yoluyla 1 Örgüt Mensubu Daha Teslim Oldu
Habermetre - Haberler | 3. Sayfa

Bakanlığımız koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlığımız koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2021 yılı Ocak ayında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 109'a yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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