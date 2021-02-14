Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı
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Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı

14.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:54

Son dakika haberlerine göre Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan ve kız kardeşinin pasaportuyla aktarmalı uçuşla geldiği İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan ve kız kardeşinin pasaportuyla aktarmalı uçuşla geldiği İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda 14 Ocak'ta 11.00 sıralarında, B.O. ismine düzenlenmiş pasaport taşıyan, Fas'ın Kasablanka kentinden İstanbul aktarmalı olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentine gidecek kadın yolcuyu, şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan incelemede şüphelinin, benzerlikten faydalanarak başkasına ait pasaport kullandığı, gerçek kimlik bilgilerinin S.O. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.O.'nun, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kaydının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu, kız kardeşi B.O. adına düzenlenmiş olan pasaportu kullanarak seyahat ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı
Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan şüpheli, başkasına ait pasaportla seyahat ederken yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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