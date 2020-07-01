Son dakika haber | Terör örgütü PKK/KCK operasyonu
Son dakika habere göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
01.07.2020 19:08 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:21
Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik operasyon başlattı.
Bu kapsamda, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş örgütsel kıyafetli ve silahlı fotoğraflarını sosyal medya sitesinde paylaştığı tespit edilen M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: AA