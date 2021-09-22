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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK kaçırdığı çocukları Kandil ve Sincar'a gönderiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK kaçırdığı çocukları Kandil ve Sincar'a gönderiyor

Son dakika haberler... Terör örgütü PKK/KCK'nın kaçırdığı çocukları eğittikten sonra silahlandırarak Kandil ve Sincar'a gönderdiği yerel kaynaklarca teyit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kaçırdığı çocukları eğittikten sonra silahlandırarak Kandil ve Sincar'a gönderdiği yerel kaynaklarca teyit edildi.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırılan çocuklar Haseke'ye bağlı köylerde eğitildikten sonra Kandil ve Sincar'a gönderiliyor. Son olarak PKK/KCK terör örgütünün 11 çocuğu Haseke'ye bağlı sözde Kebka karargahında eğittikten sonra Kandil ve Sincar'a gönderdiği, bu çocukların bir kısmının da kız çocuğu olduğu öğrenildi. Yerel kaynaklar, "PKK/KCK terör örgütü yüzlerce çocuğu kaçırıp kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve provokasyon işlerinde kullanıyor. Terör örgütü kendi bünyesine kattığı çocukların bir kısmını da çatışmalara katılmak üzere ön saflara sürüyor. Çocuklardan birçoğu kaçmak istiyor ama PKK/KCK tespit ettiği çocukları ya hapse atıyor ya da öldürüyor" dedi.

Ezidi toplumun ileri gelenleri ise, Ezidi çocukların kaçırıldığı haberler ini her gün aldıklarını, PKK/KCK ve DEAŞ'ın aynı yaklaşımla çocukları kaçırdıklarını ve savaş alanlarında kullandıklarını dile getirdi. İnsan hakları örgütleri ile sivil toplum kuruluşları, kaçırılan çocukların evlerinde yaşamaları, okullarında yaşıtları ile birlikte olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan hukuk uzmanları, PKK/KCK terör örgütünün yaptıklarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, insan haklarının çiğnendiğini, bu nedenle çocukları kaçırılan ailelerin insan hakları örgütleri aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya karşı dava açmaları gerektiğini dile getirdi. - ANKARA

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