Son dakika haber... Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde peşmerge güçlerine saldırdı: 1 ölü
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Son dakika haber... Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde peşmerge güçlerine saldırdı: 1 ölü

Son dakika haber... Terör örgütü PKK Irak'ın Duhok kentinde peşmerge güçlerine saldırdı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde bir peşmergeyi öldürdüğü bildirildi.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde bir peşmergeyi öldürdüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, PKK Duhok'un Zaho ilçesine bağlı Derkar nahiyesinde peşmerge güçlerine saldırdı.

Olaya ilişkin konuşan Derkar Nahiye Müdürü Edib Cafer, sabah saatlerinde PKK mensuplarınca açılan keskin nişancı ateşiyle bir peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Terör örgütü PKK, 5 Haziran Cumartesi günü de Duhok'un Amedi ilçesinde peşmerge güçlerine pusu kurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, saldırı sonucu 5 peşmergenin öldüğünü, 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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