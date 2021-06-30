Son dakika haber | Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
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Son dakika haber | Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haber | Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İçişleri Bakanlığı yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 94'e yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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