Son dakika haber! "Terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği" iddiası yalanlandı Son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği, ölüm oruçlarında ölenlerin mezarlarına da saldırı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği, ölüm oruçlarında ölenlerin mezarlarına da saldırı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çataklı, yazılı açıklamasında, terör örgütüne müzahir yapılanmalar ve basın yayın kuruluşlarınca yürütülen "bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği" yönündeki asılsız ve provakatif iddialar üzerine daha önce bilgilendirme yapıldığını hatırlattı.

Son günlerde "sol tandanslı terör örgütleri"nin de desteğini kazanmak amacıyla, "Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in mezarlarının da tahrip edildiği" şeklinde asılsız iddialarla kurgulanmış haberlerin yer aldığını belirten Çataklı, "Son yıllarda sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında yürütülen başarılı operasyonlarla gittikçe zayıflayan terör örgütleri, mezarlıklar üzerinden propaganda yaparak adeta mezar taşlarından medet ummaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Örgüt mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği iddialarının çürütüldüğünü vurgulayan Çataklı, şimdi ise DHKP-C'nin, sözde ölüm oruçlarında hayatını kaybeden üyelerinin mezarlarına saldırı yapıldığı iddiasını sahiplenmeye başladığını kaydetti.

"Etnik-mezhep temelli ayrımcılığın körüklenmesi amaçlanıyor"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Görülüyor ki terör örgütleri, mezarlıkların tahrip edildiği yalanı etrafında birleşerek toplumda etnik-mezhep temelli ayrımcılığı körüklemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu provakatif ve asılsız bu haberleri, bir siyasi partinin de sahiplenerek kirli siyasetlerine alet ettiklerini görmekteyiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, mezarlıklara ilişkin paylaşılan medya görsellerinde yer alan tahribat görüntüleri, gerçeği yansıtmadığı gibi 'mezarların tahrip edildiği' ve 'ölüm oruçlarında ölenlerin mezarlarına da saldırı yapıldığı' iddiaları, oluşturulmak istenen algı için birer propaganda malzemesinden başka bir şey değildir."

Sözde ölüm oruçlarında ölen teröristlerin mezarlarında da bir tahribat olmadığına dikkati çeken Çataklı, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki terör örgütü mensuplarına ait mezar taşlarının üzerine, teröristlerin adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihlerinin yanında, terör örgütüne katılış tarihleri ile örgütte kullandıkları kod isimlerinin yazıldığı, sözde şehit ifadelerinin kullanıldığı, ayrıca bir kısmında örgüt kıyafetli fotoğraflarının da olduğu sembolik anıt mezarlıklar oluşturarak terör propagandası yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Mezarlıklarda terör örgütü propagandası için kullanıldığı tespit edilen mezarlara ilişkin gerekli adli ve idari işlem uygulanmasına devam edilmektedir. Terör örgütlerinin propaganda çabalarına ve provakatif girişimlerine bundan önce olduğu gibi bundan sonrada asla izin verilmeyecektir."

Kaynak: AA