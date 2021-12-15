Son dakika haber | Terör örgütü DEAŞ üyeliğinden aranan yabancı uyruklu zanlı Ankara'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Terör örgütü DEAŞ üyeliğinden aranan yabancı uyruklu zanlı Ankara'da yakalandı

Son dakika haber | Terör örgütü DEAŞ üyeliğinden aranan yabancı uyruklu zanlı Ankara'da yakalandı
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında terör örgütü DEAŞ üyeliğinden yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında terör örgütü DEAŞ üyeliğinden yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu M.T'nin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği ve Ankara'da bulunduğu istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

M.T'nin, Keçiören ilçesinde bir adreste bulunduğu bilgisini edinen ekipler, yürütülen araştırma ve takip çalışmalarının ardından Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davanın seyrini değiştirecek ifade

Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davanın seyrini değiştirecek ifade

 Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı, üç büyükşehirde azaldı

 Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 gözaltı kararı

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title