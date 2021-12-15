Son dakika haber | Terör örgütü DEAŞ üyeliğinden aranan yabancı uyruklu zanlı Ankara'da yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında terör örgütü DEAŞ üyeliğinden yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu M.T'nin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği ve Ankara'da bulunduğu istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

M.T'nin, Keçiören ilçesinde bir adreste bulunduğu bilgisini edinen ekipler, yürütülen araştırma ve takip çalışmalarının ardından Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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