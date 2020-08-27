Son dakika haber | Terör örgütü DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor - TEL ABYAD Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklılardan 185'i, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklılardan 185'i, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının insani diplomasi çalışmaları neticesinde Suriye'ye göçmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri sürüyor.

Yapılan görüşmelerin ardından ülkelerine gönüllü dönmek isteyen Iraklılar için dönüş planı hazırlandı.

Plan kapsamında, yaklaşık 185 Irak vatandaşı, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ve Tel Abyad ilçelerinden Türkiye'ye geçerek, kendilerine tahsis edilen otobüslerle ülkelerine doğru hareket etti.

"2 ayrı bölgeden gönüllü dönüşlere ilişkin programlar başlattık"

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığının Türkiye Temsilcisi Musbah Casem el-Kasyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Plan kapsamında bugün 2 ayrı bölgeden gönüllü dönüşlere ilişkin programlar başlattık. Azez'den 125, Tel Abyad bölgesinden 55 ile 60 kişi, toplamda ise 185 civarında Iraklı vatanlarına kavuşacak." ifadesini kullandı.

Iraklıların göç trajedisinin son bulmasını temenni eden Kaysi, Türkiye'ye ve İHH İnsani Yardım Vakfına teşekkürlerini iletti.

"Dönüşümüze kimin katkısı olduysa teşekkür ederiz"

Gönüllü dönüşler kapsamında konvoyda bulunan Iraklı Şablun Alvan Saleh, DEAŞ yüzünden ailesiyle 2014'te Irak'tan ayrıldıklarını söyledi.

Ülkelerine uzun süre sonra kavuşacakları için mutlu olduğunu ifade eden Saleh, "Suriye'deki akrabalarımızdan ayırıldığımız için aynı zamanda üzgünüz. Dönüşümüze kimin katkısı olduysa teşekkür ederiz." diye konuştu.

Suriye'deki Iraklılar

DEAŞ'ın Irak'ın Musul, Anbar ve Salahaddin eyaletlerini işgal etmesi üzerine on binlerce Iraklı 2014'te Suriye'ye göç etmişti.

Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası yüzlerce Iraklı, Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlardan kaçarak muhaliflerin kontrolündeki hareket bölgesine sığınmıştı.

Suriye'ye kaçan yüzlerce Iraklı daha önce de Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla ülkelerine kavuşmuştu.

Kaynak: AA