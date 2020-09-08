Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu çorbacıda yakalandı
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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu çorbacıda yakalandı

Diyarbakır'da, terör örgütü DEAŞ'ın sözde il sorumlusu bir çorbacıda yakalanarak gözaltına alındı.

08.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:12

Diyarbakır'da, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DEAŞ'ın sözde il sorumlusu gözaltına alındı. Çorbacıda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan dün yakalandı. Merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir çorbacıda gözaltına alınan Turan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu çorbacıda yakalandı

SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ DE YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Adana'da düzenlenen bir operasyonda, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden de yakalanmıştı. Örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in; Türkiye'deki stratejik yerlere, siyasetçi ve devlet adamlarıyla bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri deşifre olmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu çorbacıda yakalandı

Kaynak: AA

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