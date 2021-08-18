ŞANLIURFA - PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
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ŞANLIURFA - PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA - PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA - PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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