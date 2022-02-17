Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı - Haberler
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Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı

Son dakika haberler: Sivas'ta dondurucu soğukta yol kenarına terk edilen Pitbull ırkı köpek Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta dondurucu soğukta yol kenarına terk edilen Pitbull ırkı köpek Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Porsuk yol ayrımında yol kontrolü yaptıkları sırada yürek sızlatan bir olayla karşılaştı. Jandarma ekipleri dondurucu soğukta yol kenarında terk edilmiş Pitbull ırkı bir köpek olduğunu fark ettiler. Ekipler konuyu Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına bildirdi. Kar ve soğuktan etkilenen Pitbull ırkı köpeğin karnını doyuran Jandarma ekipleri köpeği bulunduğu bölgeden alarak barınağa teslim etti. - SİVAS

Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı

Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı

Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı

Son dakika haber | Terk edilen pitbull ırkı köpeğe Jandarma ekipleri sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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