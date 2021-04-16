Son dakika haber | Tercan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Gelen son dakika haberlerine göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Tercan ilçesine bağlı Gökpınar köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Binali Tok idaresindeki 24 FU 826 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan İhsan Esen hayatını kaybetti, sürücüyle birlikte toplam 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı