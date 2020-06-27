Son dakika haber... Tepebaşı'ndan sınav sonrası ikram
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Son dakika haber... Tepebaşı'ndan sınav sonrası ikram

Son dakika haberi... Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020'ye girerek üniversite hayalleri için ter döken öğrencilere, sınav çıkışında ikramda bulundu.

Son dakika haber... Tepebaşı'ndan sınav sonrası ikram
27.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:04

Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020'ye girerek üniversite hayalleri için ter döken öğrencilere, sınav çıkışında ikramda bulundu. Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020'ye girerek hayalindeki üniversiteyi kazanmak için ter döken öğrenciler ve velilerine ikramda bulundu. İlçe genelindeki okullarda kurulan stantlar ile sınav çıkışında öğrencileri karşılayan belediye ekipleri, ikramda bulunarak öğrencilere destek oldu. Ayrıca 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünde de sınavdan çıkan öğrenci ve velilerine çorba ikramında bulunuldu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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