Son dakika haber | Temizlik görevlisi ve 2 arkadaşına hırsızlıktan gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Temizlik görevlisi ve 2 arkadaşına hırsızlıktan gözaltı

Son dakika haber | Temizlik görevlisi ve 2 arkadaşına hırsızlıktan gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, temizliğini yaptığı evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle M.A ile iki arkadaşı gözaltına alındı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, temizliğini yaptığı evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı gerekçesiyle M.A ile iki arkadaşı gözaltına alındı.

Dün ilçedeki bir evden piyasaya değeri yaklaşık 500 bin lira olan ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Evin temizliğini yapan M.A.'yı sorgulayan ekipler, çelişkili ifadeler verdiğini belirledi. Bir süre sonra M.A. sorgusunda, hırsızlığı kendisinin planladığını, arkadaşları M.G. ile S.U. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. İtiraf üzerine ekipler, M.G. ve S.U.'yu gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Son dakika haberi! Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi
Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Son dakika haber | Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Yaşar Güler Ruhsar Pekcan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gökhan Töre Burak Yılmaz Halis Özkahya Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Temizlik görevlisi ve 2 arkadaşına hırsızlıktan gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:27:36. #1.15#

title