TEMİZLİK GÖREVLİSİ BABAYA ÇOCUKLARINDAN AĞLATAN SÜRPRİZ

? Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Kemiksiz'e çocukları Babalar Günü sürprizi yaptı.

? Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Kemiksiz'e çocukları Babalar Günü sürprizi yaptı. Kemiksiz, Bağcılar Meydan'da çalışırken çocuklarının babalarına sevgilerini ifade ettiği video mesajlar reklam panosunda yayınlandı.

Hiçbir şeyden haberi olmayan baba Kemiksiz, videoyu izlerken hem şaşırdı hem de duygulandı. Aynı anda 3 çocuğu, Zeynep, İrem ve Mustafa Talha ise ellerinde çiçeklerle babalarının yanına gidip, sarıldı.

Belediyenin basın ekibi de çocuklara sürprizi yapmaları için yardımcı olarak, bu anları kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı