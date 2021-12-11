Son dakika haber: TEMİZLEDİĞİ SİLAHI ATEŞ ALDI; DİNİ NİKAHLA YAŞADIĞI KADINLA BİRLİKTE VURULDU - YENİDEN
Edinilen son dakika haberine göre KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, iddiaya göre temizlediği tabancanın ateş almasıyla Kemal Ö. (39) ve dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G. (45) yaralandı.
KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, iddiaya göre temizlediği tabancanın ateş almasıyla Kemal Ö. (39) ve dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G. (45) yaralandı.
Olay, gece ilçeye bağlı Kösedurak köyünde meydana geldi. Kemal Ö.'nün evde temizlediği tabanca, iddiaya göre, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, önce dini nikahla birlikte yaşadığı Gamze G.'nin koluna ve duvara, buradan da sekerek Kemal Ö.'ye isabet etti. Yaralanan Kemal Ö. ve Gamze G., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemal Ö. ve Gamze G.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Detay
-Olay yerinden görüntüler
-Hastane önünden görüntüler
Haber -Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA)