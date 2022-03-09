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Son dakika haber | Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı; kendisini, kızını ve yeğenini vurdu

Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Son dakika haber | Temizlediği ruhsatsız tabancası ateş aldı; kendisini, kızını ve yeğenini vurdu

Bir son dakika haberine göre MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde M.K. (48), ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kendini sol elinden, kızı Z.D.'yi (23) karın bölgesinden, yeğeni M.D.'yi (18) ise sol bacağından yaraladı.

MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde M.K. (48), ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kendini sol elinden, kızı Z.D.'yi (23) karın bölgesinden, yeğeni M.D.'yi (18) ise sol bacağından yaraladı. Z.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre M.K., ruhsatsız tabancasını temizlediği sırada silah bir anda ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu M.K. sol elinden, odada bulunan kızı Z.D. karın bölgesinden, yeğeni M.D. ise sol bacağından yaralandı. Yaralılar, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.K. ve M.D.'nin tedavileri sürerken, ameliyata alınan Z.D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Manisa, Silah, Güncel, Haberler

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