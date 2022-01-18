Son dakika haber! Temin ettiği uyuşturucuyu satamadan jandarma tarafından yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Temin ettiği uyuşturucuyu satamadan jandarma tarafından yakalandı

Son dakika haber! Temin ettiği uyuşturucuyu satamadan jandarma tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde temin ettiği 20 kilo 732 gram esrar maddesi ile 111 gram kenevir tohumunu satmaya çalışan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde temin ettiği 20 kilo 732 gram esrar maddesi ile 111 gram kenevir tohumunu satmaya çalışan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, Suruç ilçesinde Yılmaz Ç. isimli şahsın Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi satmak için arayışta olduğu bilgisini aldı. Evine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Evde ve şahsın otomobilinde arama yapan ekipler, 20 kilo 732 gram esrar maddesi ile 111 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Jandarma, Kenevir, Esrar, 3. Sayfa, Haber

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