İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

ANKARA (DHA) - EYÜPSULTAN, TEM Otoyolu Ankara istikametinde aynı yöndeki 4 otomobil ile bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza yaptı. Sağlık ekipleri kaza sonrası hafif şekilde yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Eyüpsultan, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen aynı yöndeki 4 otomobil ile bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza yaptı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası hafif şekilde yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaparken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekiplerinin açtığı yolda trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.