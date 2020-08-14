Son dakika haber! TEM otoyolunda trafik kazası: 2 ölü Son dakika haberi... TEM otoyolunda trafik kazası: 2 ölü TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkiinde motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

TEM otoyolunda trafik kazası: 2 ölü

İSTANBUL - TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkiinde motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet ve bir otomobil kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA