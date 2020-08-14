Son dakika haber! TEM otoyolunda trafik kazası: 2 ölü
Son dakika haberi... TEM otoyolunda trafik kazası: 2 ölü TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkiinde motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
14.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:30
TEM otoyolunda trafik kazası: 2 ölü
İSTANBUL - TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkiinde motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet ve bir otomobil kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Kaynak: İHA