Son dakika haber... TEM Otoyolunda kaza: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde seyir halindeyken şerit ihlali yaptığı ileri sürülen hafif ticari araç, servis minibüsüne, ardından bariyerlere çarptı.

TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde seyir halindeyken şerit ihlali yaptığı ileri sürülen hafif ticari araç, servis minibüsüne, ardından bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, TEM Altınşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine giden Muhsin E. idaresindeki 34 FC 9049 plakalı ticari araç, sol şeride doğru kırmaya başladı. Bu sırada kaçmaya çalışan Ferhat C. yönetimindeki 34 LAT 216 plakalı servis minibüsünün direksiyonunun kilitlendiği ileri sürüldü. Bunun sonucunda Muhsin E. idaresindeki hafif ticari araç önce minibüse, ardından bariyerlere çarparak durabildi. Servis minibüsü ise çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre ileride bariyerlere çarparak durdu. Kazada, ticari araç sürücüsü Muhsin E., arabada sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis başka kazanın olmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanede tedavi altına alındı. Kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı