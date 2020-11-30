TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

30.11.2020 16:06 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:16

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı TEM Otoyolunda yolun karşısına geçerken otomobil çarptı Düzce TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolunda yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

DÜZCE - Düzce TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Otoyolda yolun karşısına geçen yaya feci şekilde can verdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife, verdiği pozla alay konusu oldu
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada

Kaza TEM Otoyolu Gümüşova ilçesi Yeşilyayla Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cihan Ç. idaresindeki 34 BRS 582 plakalı Audi marka otomobil Yeşilyayla mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen adama çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam ön camdan otomobile girdi feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle aracın ön kaputu açıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil ambulans ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü Cihan Ç. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Selma Ç. müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile İstanbul istikameti emniyet şeridinden tek şerit olarak sağlanırken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kazada feci şekilde hayatını kaybeden adamın cesedi morga kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: TEM otoyolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı
Son dakika haberi: TEM otoyolunda zincirleme kaza: 1'i ağır 2'si çocuk 5 yaralı
Son dakika: TEM'de feci kaza...Otomobilinden indi, tırın altında kalarak feci şekilde can verdi
Son dakika: TEM'de feci kaza...Otomobilinden indi, tırın altında kalarak feci şekilde can verdi
Feci kaza; 1'i bebek 2 ölü ve 2 kişi ağır yaralandı
Feci kaza; 1'i bebek 2 ölü ve 2 kişi ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Alaattin Çakıcı İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Samatta Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Cuma Bursa Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 16:16:31. #1.14#
title