Son dakika haber | TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp...
Son dakika haberleri... TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı.
09.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:14
TEM Otoyolu'nda motosiklet sürücüsü Hasan Saytal'ın araç sürücüsü Serdar Çekiç'e kurşun yağdırıp öldürmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA