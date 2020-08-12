Son dakika haber | TEM OTOYOLU ÇAMLICA VE SAMANDIRA GİŞELERİNDE OTOBÜSLERE DENETİM Son dakika habere göre TEM OTOYOLU ÇAMLICA VE SAMANDIRA GİŞELERİNDE OTOBÜSLERE DENETİMHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 5 kişinin öldüğü kaza sonrasında TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişeleri başta olmak üzere 10 noktada yolcu...

TEM OTOYOLU ÇAMLICA VE SAMANDIRA GİŞELERİNDE OTOBÜSLERE DENETİM

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 5 kişinin öldüğü kaza sonrasında TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişeleri başta olmak üzere 10 noktada yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, 90 sürücüye toplam 25 bin 80 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TEM Otoyolu Çamlıca ve Samandıra gişeleri başta olmak üzere sorumluluk alanlarında bulunan 10 farklı noktada İstanbul'a gelen ve İstanbul'dan çıkan şehirlerarası otobüslere yönelik takograf ve koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde otobüsün içine giren bir trafik polisi, yolculara koronavirüs tedbirleri ve yolculuk esnasında oluşabilecek olaylara karşı bilgilendirme yaptı. Otobüslerin ve sürücülerinin evrakları kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen veya eksikliği belirlenen sürücülere para cezası kesildi.

"YOLCULUK ESNASINDA BİR SORUNLA KARŞILAŞTIĞINIZDA BİZE HABER VERİN"

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerin birisi de Samandıra gişelerde yapıldı. Durdurdukları otobüsün için giren trafik polisleri yolculara, "Yolculuk süresince emniyet kemerlerimizi takılı bulunalım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına lütfen uyalım. Kaptan ilgili olsun yolculuk esnasında olsun herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda emniyet güçlerine haber verelim. Bu türlü konular için hizmet vermek için görev başındayız" uyarı yaptı.

10 DENETİM NOKTASINDA 90 SÜRÜCÜYE CEZA

Trafik polisleri otobüs sürücülerinin sürüş bilgilerini ve otobüsün içerisindeki yangın söndürme tüplerini son kullanma tarihlerine kontrol etti. Otobüsteki yangın söndürme tüpünün tarihinin geçmiş olması nedeniyle sürücüye ceza kesildi. İstanbul'da 10 denetim noktasında görev yapan trafik polisleri 90 sürücüye toplam 25 bin 80 lira para cezası kesti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan 5 kişinin öldüğü otobüs kazası sonrasında yolcu otobüslerinde denetimlerin sıkılaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA