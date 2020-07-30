Son dakika haber! TEM'deki bayram yoğunluğu sona erdi Son dakika haberine göre TEM'deki bayram yoğunluğu sona erdi Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk sona erdi.

TEM'deki bayram yoğunluğu sona erdi

KOCAELİ - Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşturdukları yoğunluk sona erdi.

Kurban Bayramı nedeniyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde yaşanan yoğunluk, sona erdi. Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu'nun Körfez ve İzmit gişeleri arasında dün öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı. Dün gece saatlerinde artan yoğunluk sabah saatlerinde ise azalmaya başladı. Akşam saatlerinde TEM otoyolu'nun Kocaeli geçişinde artan araç yoğunluğu saat 22.00 itibari ile sona erdi. TEM Otoyolu'ndaki tatilci yoğunluğu yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.

Kaynak: İHA