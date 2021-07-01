Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü Tıra arkadan çarpan tanker sürücüsü kağıt gibi ezilen araçta hayatını kaybetti 1 otomobil, 1 tır ve tankerin karıştığı kazada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Sakarya TEM Otoyolu'nda 1 otomobil, 1 tır ve 1 tankerin...

TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü

Tıra arkadan çarpan tanker sürücüsü kağıt gibi ezilen araçta hayatını kaybetti

1 otomobil, 1 tır ve tankerin karıştığı kazada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

SAKARYA - Sakarya TEM Otoyolu'nda 1 otomobil, 1 tır ve 1 tankerin karıştığı zincirleme trafik kazasında tıra adeta ok gibi saplanan tankerin sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi. Ekiplerin tanker sürücüsünün sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ederken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeye 59 LT 217 plakalı Dacia marka otomobil Ankara istikametinde seyir halindeyken tekerinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette gelen ve yavaşlamakta olan 10 ALN 14 plakalı tıra ise, arkasından gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AJ 3702 plakalı tanker adeta ok gibi saplandı.

Meydana gelen kazada tanker sürücüsü adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce'den çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce, trafik kontrollü şekilde sağlanırken araçta sıkışarak hayatını kaybeden tanker sürücüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın meydana geldiği bölgede oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan da görüntülendi.

Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç feci şekilde can verdi
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç feci şekilde can verdi
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Doğulu Kerem Kamışlı Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | TEM'de zincirleme feci kaza: Tanker tıra ok gibi saplandı, 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:15:58. #1.15#

title