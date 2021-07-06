Son dakika haber! TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika haber! TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada baba ve kızı hayatını kaybederken, 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Feci kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve Sapanca Gişeleri kavşağında yol ayrımında kontrolden çıkan 45 yaşındaki Fatih Kılıç idaresindeki 71 T 0337 plakalı hafif ticari taksi bariyerlere çarptı. Aracın bariyerlere ok gibi saplandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Feci kazada, Irak uyruklu 36 yaşındaki baba Abdulrahaheem Mohmood Al-Zuhaırı ile 7 yaşındaki kızı Rawasee Yasır Abdulrahaeem Al-Zuhaırı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan taksi şoförü Fatih Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan Rıyam Omar İbrahim (27), Taleeah Saleem Raheem Asakra (23), Yousıf Hussein Abdulraheem (9), Abdulrahaeem Mohmood (9) ve Ayat Hussein Abdulraheem (6) isimli toplam 6 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahaleleri sonrasında çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika haber! TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber! TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber! TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı
Son dakika haber! TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerinin başları hala bulunamadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek
Parçalanıp gömülen cansız kadın bedenlerinin başları hala bulunamadı! Sır olayı göğüs silikonlarındaki seri numaraları çözecek
TEM'de hafif ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
TEM'de hafif ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Burak Elmas Cüneyt Çakır Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! TEM'de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 16:40:18. #1.15#

title