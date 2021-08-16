TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Abdülsamet Doğan idaresindeki 34 BBY 536 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Doğan, metrelerce sürüklenerek bariyerin arasında kaldı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde motosiklet sürücüsü Abdülsamet Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
TEM'de bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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