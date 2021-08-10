Son dakika haber | Televizyon izlerken kalp krizi geçirip öldü
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Son dakika haber | Televizyon izlerken kalp krizi geçirip öldü

Son dakika haber | Televizyon izlerken kalp krizi geçirip öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, evde televizyon izlerken kalp krizi geçiren sigortacı Adnan Atabey (57) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, evde televizyon izlerken kalp krizi geçiren sigortacı Adnan Atabey (57) hayatını kaybetti.

Mavikent Mahallesi'nde oturan sigortacı Adnan Atabey, sabah aile bireyleri tarafından salonda televizyonun karşısındaki kanepede hareketsiz yatarken bulundu. Gelen sağlık ekipleri, dün gece eşi ve çocukları uyuduktan sonra salonda televizyon izlediği belirtilen Atabey'in kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.Aynı zamanda yüksek tansiyon hastası olan evli ve 3 çocuk babası Adnan Atabey'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Son dakika haber | Televizyon izlerken kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haber | Televizyon izlerken kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haber | Televizyon izlerken kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haber | Televizyon izlerken kalp krizi geçirip öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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