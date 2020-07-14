Son dakika haber | Televizyon hırsızları kameraya yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Beyoğlu'nda bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Beyoğlu'nda bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 29 Haziran'da Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir iş yerine giren 2 hırsız, 3 televizyon ve 1 dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahipleri, binaya geldiklerinde televizyonların ve bilgisayarların yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan emniyet ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında zanlıların eşkallerini belirledi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslardan Mahsun K. (24) aynı gün akşam saatlerinde Hüseyinağa Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. K., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, polis hırsızlık olayının diğer failini yakalamak üçün çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, gerçekleştirilen hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Kayıtlara göre iş yerine giren 2 zanlıdan biri kapıyı tutarken, diğer şüpheli bilgisayar ve televizyonları alıp odadan dışarı çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA