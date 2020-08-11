Son dakika haber... Telefon dolandırıcılarını polise yakalatan teyze o anları anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Telefon dolandırıcılarını polise yakalatan teyze o anları anlattı

Son dakika habere göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dolandırmak istedikleri H.B.'yi (75) telefonla arayıp, kendilerini 'polis' olarak tanıtan 3 kişinin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün müthiş operasyonuyla yakalanmasının yankıları sürüyor.

Son dakika haber... Telefon dolandırıcılarını polise yakalatan teyze o anları anlattı
11.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:10

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, dolandırmak istedikleri H.B.'yi (75) telefonla arayıp, kendilerini 'polis' olarak tanıtan 3 kişinin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün müthiş operasyonuyla yakalanmasının yankıları sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının mimarı olan H.B. teyze, hiçbir zaman 95 bin euro parasının olmadığını, muhtemelen isim benzerliği nedeniyle kendisine ulaşan telefon dolandırıcılarını yakalatabilmek için de bu oyunu başarıyla oynadığını söyledi.

Yaptığı açıklama sırasında video ve fotoğraf çektirmek istemeyen ayrıca ilerleyen yaşına rağmen son derece zeki olan H.B., muhabirimize yaptığı açıklamada, "O sabah saat 10.30 civarında ev telefonum çaldı. Kendisini Komiser Nevzat Öztürk olarak tanıtan ses bana 'Sizin 6 ayrı bankada mevduatınız varmış' dedi. 'Hangi bankalar bunlar' diye sordum. Karşımdaki ses bankaların isimlerini sayınca, tanıdığım bir yakınım olduğu için ben de bir bankayı uygun gördüm. 'Şu kadar mevduatım var' dedim. Bu görüşme bir süre böyle devam etti. Karşımdaki sesi kendime inandırdıktan sonra komşum aracılığıyla polise haber verdim. Benim tek düşüncem, bu telefon dolandırıcılarını başka insanların canını yakmamaları için yakalatmaktı" dedi.

"Ayvalık polisi tereyağından kıl çeker gibi dolandırıcıları yakaladı"

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin durumdan haberdar olur olmaz kendisine ulaştıklarını ve hemen zekice bir plan yaparak, dolandırıcıları kıskıvrak yakalamayı başardıklarını anlatan H.B., "Ben de aynı dakikalarda ev telefonundan bu görüşmeyi yaptığım için cep telefonumdan o bankada çalışan yakınıma mesaj attım. Mesajda da, 'Ben şimdi sizi telefonla arayacağım. 95 bin euro isteyeceğim. Bunu yarına hazır edeceğini söyleyeceksin telefonda' dedim. Polis memurları içi para dolu olduğu süsünü verdikleri bir poşeti ben banka şubesine gitmeden önce banka yetkililerine teslim ettiler. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler çok iyi organize olmuşlardı. Ben bankaya gittim. Bankadan çıktım. Bir taksi çağırdım. İkamet ettiğim evime döndüğümüz anda polisi operasyonu başladı. Evimin kapısı önünde bu dolandırıcılardan bir tanesi bekliyordu. Ben elimdeki poşeti ona uzattığım anda ekipler bu kişiyi kıskıvrak yakaladılar. Aynı anda da diğer iki dolandırıcı da evimin önündeki sokakta karşılarına aniden çıkan polis ekipleri tarafından ele geçirildiler. Ayvalık Polisi bu operasyonu o kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirdi ki, adeta tereyağından kıl çeker gibi her şey bir anda olup bitti. Hiç kimsenin burnu bile kanamadı" dedi.

"Hiçbir zaman o kadar büyük bir paraya sahip olmadım"

Gerçekte 95 bin euro parasının olmadığını ancak dolandırıcıların muhtemelen isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla kendisini aramış olabileceğini belirten H.B., telefon dolandırıcılarının yakalanmasına bu vesile ile destek vermekten de son derece mutlu olduğunu vurguladı.

"Soğukkanlı olun"

Telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyaran H.B. bu tür bir durumla karşılaşanların mutlaka son derece soğukkanlı olmaları gerektiğini belirterek, bir punduna getirip mutlaka polisi aramalarını ve böylelikle de başka insanların canını yakmadan bu tip dolandırıcılarının yakalanmasına destek vermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Güncel
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin...
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Magazin
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı
ABD polisinin 8 yaşındaki engelli çocuğu ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu
Beşiktaş, Porto'lu Ze Luis ile ilk teması kurdu
'G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir' diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım
"G.Saray Türkiye'de futbolun kıblesidir" diyen Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt: Ben de 5-6 futbolcuya limitless yazarım
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Sevim Emre Orhan Gencebay Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Akdeniz Ağustos Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Telefon dolandırıcılarını polise yakalatan teyze o anları anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 16:23:06. #1.15#
title