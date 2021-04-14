Son dakika haber | Telefon dolandırıcılarına 23 bin lira kaptırdı polise şikayetçi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Telefon dolandırıcılarına 23 bin lira kaptırdı polise şikayetçi oldu

Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Telefon dolandırıcılarına 23 bin lira kaptırdı polise şikayetçi oldu

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir kişi, telefon dolandırıcılarına 23 bin lirasını kaptırdıktan sonra dolandırıldığını anlayınca polise şikayetçi oldu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir kişi, telefon dolandırıcılarına 23 bin lirasını kaptırdıktan sonra dolandırıldığını anlayınca polise şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan H.A'yı arayarak kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, "zimmet operasyonu" üzerinde çalıştıklarını, H.A.'ya bu operasyonla bağlantısı olduğunu söyledi.

Cep telefonuna kısa mesajla gönderdikleri kodları isteyen telefon dolandırıcıları, telefon görüşmesiyle yönlendirdikleri H.A'ya Elektronik Fon Transferi (EFT) ve kredi kullanımı yaptırarak 23 bin lirayı hesaplarına aktardı.

Yaklaşık 3 saat süren telefon görüşmesinin ardından dolandırıldığını fark eden kişi, Abana Emniyet Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Abana Emniyet Amirliği, son günlerde çok sayıda kişinin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce dolandırıcılık maksadıyla arandığına işaret ederek, vatandaşların mağdur duruma düşmemeleri için dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Telefon dolandırıcılarına 23 bin lira kaptırdı polise şikayetçi oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:32:59. #1.15#

title