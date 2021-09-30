Son dakika haberleri: TELE SIKIŞAN KEDİYE ÇARŞAFLI KURTARMA OPERASYONU

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da bir evin bahçesindeki demir tele sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Görevliler, teli kesmeden önce kedinin korkmaması için başını çarşafla örttü.

Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde yaşayanlar, bugün öğle saatlerinde bir sitenin bahçe teline sıkışan kediyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine mahalleye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasıyla kedi tellerden kurtarıldı. Görevliler, teli kesmenden önce kedinin korkmaması için başını çarşafla örttü. Mahalleli, kediyi kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti.