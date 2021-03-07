Son dakika haber! Tel Rifat'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber! Tel Rifat'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

07.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:36
Son dakika haber! Tel Rifat'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rifat bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rifat bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Haber:  ?ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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