Son dakika haber: Tel Aviv'deki Netanyahu karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı

Bir son dakika haberine göre TEL İsrail'de hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen halk, Tel Aviv'nin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.