Son dakika haber: Tel Aviv'deki Netanyahu karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı
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Son dakika haber: Tel Aviv'deki Netanyahu karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı

10.10.2020 20:01 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:04
Son dakika haber: Tel Aviv'deki Netanyahu karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı

Bir son dakika haberine göre TEL İsrail'de hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen halk, Tel Aviv'nin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

TEL İsrail'de hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen halk, Tel Aviv'nin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

Tel Aviv'deki gösterilerin en önemli adresleri Rabin ve Habima meydanları oldu.

Karantina gerekçesiyle getirilen kısıtlamalara rağmen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Netanyahu'yu kastederek "suç başbakanı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail Başbakanı'nı istifaya davet eden sloganlar atıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan işsizliğe ve geçim sıkıntısına da dikkati çekmek isteyen göstericiler, ellerindeki kaşıklarla yanlarında getirdikleri tavalara vurdu.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de 4 ayı aşkın süredir "salgın sürecini kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası" nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Karantina gerekçesiyle halkın gösterilere katılmak için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaklaşmasına izin verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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