Son dakika haber | Tel Abyad'da Türkiye'nin restore ettiği okul hizmete açıldı Son dakika haberine göre TEL Terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad ilçesinde restorasyon ve onarım çalışmaları sona eren Şeyh Ahmet Yasin İlk ve Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

TEL Terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan Tel Abyad ilçesinde restorasyon ve onarım çalışmaları sona eren Şeyh Ahmet Yasin İlk ve Ortaokulu'nun açılışı yapıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezinde terör örgütünün tahrip ettiği Ahmet Yasin ilk ve Ortaokulu, Şanlıurfa Valiliği ve Pakistanlı Selam Evi Derneği tarafından onarılarak hizmete hazır hale getirildi. Açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Eren, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Samer Hamdo ile Pakistanlı Selam Evi Derneği Başkanı Mevlana Abdüssettar katıldı. Hamdo AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyh Ahmet Yasin İlk ve Ortaokulu'nun bakım ve onarımı yapıldıktan sonra açılışın gerçekleştiğini, bölgede diğer okulların 2020-2021 eğitim-öğretim yılına açılış hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Hamdo, "Açılışa yaklaşık 50 öğrenci katıldı. Bu okulun asıl kapasitesi 700 öğrencidir. Okuldaki tefrişatın hepsi yenidir. Sandalyeler öğrencilerin yaş kategorisine uygundur." dedi. Yeni eğitim-öğretim yılının 21 Eylül'de başlayacağını belirten Hamdo, ilçede okulların restorasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Tel Abyad'daki Milli Eğitim Müdürlüğü geçen hafta ortaokul ve lise sınavlarını başarıyla bitiren yaklaşık 400 öğrenciye ilk kez diploma töreni düzenlemişti. Tel Abyad ilçesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı ve Suriye Milli Ordusu'nun destek verdiği Barış Pınarı Harekatı'yla 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmıştı. Kaynak: AA