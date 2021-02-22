Son dakika haber... Tel Abyad'a teröristlerden roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı
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Son dakika haber... Tel Abyad'a teröristlerden roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı

22.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:59
Son dakika haber... Tel Abyad'a teröristlerden roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen ısı güdümlü roketatarlı saldırıda Suriye Milli Ordusu'na (SMO) mensup 2 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa Bölgesi'nde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen ısı güdümlü roketatarlı saldırıda Suriye Milli Ordusu'na (SMO) mensup 2 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı.

Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Ayn İsa Bölgesi'nde Suriye Milli Ordusu askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına PKK/YPG'li teröristlerce ısı güdümlü roketatar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, kontrol noktasında bulunan 2 SMO askeri şehit oldu, 7 asker ise yaralandı. Saldırının ardından roketatarın ateşlendiği bölgedeki terör unsurları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından topçu ateşi ile etkisiz hale getirildi. Saldırıda yaralanan SMO askerleri ise ambulanslarla Akçakale ilçesine getirildi. 

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIŞanlıurfa Valiliği'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Saldırının lanetlendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde yer alan Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa beldesindeki kontrol noktasına PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristlerce yapılan ısı güdümlü Roket Atar (TOW) saldırısı sonucu; SMO'na mensup 2 asker şehit olmuş, 7 asker de yaralanmıştır. Yaralı SMO askerleri Telabyad Hastanesi'ndeki ilk tedavilerinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda şehit olan Suriye Milli Ordusu mensuplarına Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Son dakika haber... Tel Abyad'a teröristlerden roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı
Son dakika haber... Tel Abyad'a teröristlerden roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı
Son dakika haber... Tel Abyad'a teröristlerden roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı
Son dakika haber... Tel Abyad'a teröristlerden roketli saldırı: 2 şehit, 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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