Son dakika haber: TEKİRDAĞ Yoldan çıkan araç dere yatağına devrildi 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber: TEKİRDAĞ Yoldan çıkan araç dere yatağına devrildi 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Yoldan çıkan araç dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralıTEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

15.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:08

Yoldan çıkan araç dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Keşan ? Malkara karayolu üzerindeki Kadıköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. Keşan'dan, Malkara yönüne giden Beytullah Öz (62) yönetimindeki 59 KF 103 plakalı hafif ticari araç, Kadıköy Mahallesi mevkiine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, dere yatağına devrildi. Kazada, araçta bulunan Abdi Yakut (65) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Beytullah Öz ve diğer yolcu Ahmet Özdemir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi süren Öz, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yakut'ın cenazesi ise incelemenin ardından otopsi için hastane morguna konuldu.

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Son dakika haber: TEKİRDAĞ Yoldan çıkan araç dere yatağına devrildi 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

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